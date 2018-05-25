Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Teknik direktör adayımız belli"

Kağıthane Trabzonsporlular Derneğinin düzenlediği iftara katılan Ağaoğlu, ramazan ayı boyunca camianın önde gelen isimleriyle bir araya gelmeye çalıştıklarını belirterek, "Taraftarlarımızla ve eski yöneticilerimizle bir araya geliyoruz. Trabzonspor'un sorunları belli. Bu sorunları da el birliğiyle çözmeye çalışıyoruz. Bir araya gelmemiz, fikir birliği oluşturmamıza vesile oluyor. Sorunları nasıl çözeceğimiz konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Her şeyden önemlisi camiayı sıcak tutuyoruz. İftarı organize eden ve bizi buraya davet eden arkadaşlara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili futbol takımını yeni sezonda hangi teknik direktörün çalıştıracağını birkaç gün içinde açıklayacaklarını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trabzonspor sezona teknik direktörsüz başlamayacak. Teknik direktör araştırmamız yok. Teknik direktör adayımız belli. Araştırmalar zamanında yapıldı. Teknik direktör, kamuoyunun bilmesi gerektiği gün açıklanacak. Kimsenin şüphesi olmasın. Bu tür çalışmaların olgunlaşmadan kamuoyunun gündemine getirilmesi son derece sakıncalı. Onun için bu konunun şu anda olduğu yerde kalması en doğrusu. Sezon sonuna kadar gizli saklı bir teknik direktörle gitmeyeceğiz."

Sezon sonunda sözleşmesi biten 4 futbolcuyla yola devam etmeyeceklerini vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, "Gelecek sezonun kadrosunu yeni teknik direktör belirleyecek. Sezonu 25-26 Haziran'da açacağız. Endişe edilecek bir durum yok. Genel kurul, şansız bir şekilde haziran ayına sarksaydı kadro oluşumunda ve teknik direktör tespitinde sorun yaşardık. Ama şu an öyle bir durum da söz konusu değil. Taraftarlar rahat olsun." diye konuştu.

Öte yandan Kağıthane Trabzonsporlular Derneği Başkanı İbrahim Tüfekçi, Ahmet Ağaoğlu'na kara kalemle çizilmiş resmini hediye etti.