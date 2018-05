Trabzonspor'da 2017-18 sezonunda Burak Yılmaz attığı 23 golle takımının en golcü ismi olurken, dakika başına gol ortalaması ele alındığında bu noktada bordo mavililerde sezonun en verimlisi olarak Hugo Rodallega ön plana çıktı. Kolombiyalı forvet oyuncusu bu sezon lig ve kupada toplam 28 maçta 952 dakika sahada kalırken, bu periyotta 13 gol kaydetti. Rodallega dakika başına gol ortalaması alındığında her 73,2 dakikada bir rakip filelere gol göndermeyi başardı.



BURAK VE N'DOYE'U GEÇTİ

25 maçta 2 bin 167 dakika süre alan Burak Yılmaz bu periyotta 23 gol kaydederken, her 94,2 dakikada bir gol attı. Lig ve kupada 26 maçta bin 351 dakika süre alan diğer bir forvet oyuncusu Dame N'Doye ise toplamda sezonu 7 golle tamamladı, her 193 dakikada bir gol kaydetti. Aldığı süre ve dakika başına gol ortalaması göz önünde bulundurulduğunda, 13 gollü Rodallega, süre aldığı dönemlerde 23 gollü Burak Yılmaz ve 7 gollü Dame N'Doye'dan daha başarılı bir grafik ortaya koydu. Burak Yılmaz, tamamlanan sezonda gol kralı Galatasaraylı Gomis'ten sonra ligde en çok gol kaydeden oyuncu olurken, Rodallega ise Ziraat Türkiye Kupası'nın gol kralı unvanını elde etti.



FORVET HATTI DAĞILIYOR

Bu arada Trabzonspor'da forvet hattında bulunan üç oyuncunun da yol ayrımında olduğu öğrenildi. 31 Mayıs itibarıyla sözleşmesi sona erecek Dame N'Doye ile yönetim şu ana kadar sözleşme yenilemezken, bu oyuncu ile devam edilmeyeceği belirtildi. Ayrıca transfer teklifleri alan Burak Yılmaz ile Hugo Rodallega'nın ise bordo mavililer ile yollarını ayırmak üzere olduğu belirtildi. Burak'a Türkiye'den birçok takım talip olurken, Rodallega'ya ise İngiltere'den teklifler geldiği kaydedildi. Burak Yılmaz'ın Trabzonspor ile olan sözleşmesi 31 Mayıs 2020'de, Rodallega'nın ise 31 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.



BONGONDA'DAN TARAFTARA MESAJ

Öte yandan Trabzonspor'un 2017-18 sezonunun başında Celta Vigo'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak yeterli şans bulamaması nedeniyle devre arasında takımdan ayrılan Theo Bongonda, bordo mavili taraftarlara mesaj gönderdi, "Sizi unutmayacağım" dedi. Trabzonspor formasıyla birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Bongonda, mesajında "Ayrıldığımdan beri bana verdiğiniz tüm destek için çok teşekkür ediyorum. En büyük taraftar Trabzonspor taraftarı. Asla sizi unutmayacağım. Sizleri seviyorum" ifadelerine yer verdi.