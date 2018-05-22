Uğurcan’dan bir ilk – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    ’dan bir ilk

    Uğurcan’dan bir ilk
    maçında 1 asist yapan 'un genç yıldızı Çakır, ilginç bir istatistiğe imza attı. Genç eldiven, Yusuf'a yaptığı asistle 2014-15'ten bu yana Avrupa'nın 5 büyük ligi ve 'de asist yapan en genç kaleci oldu.
    1. 22.5.2018
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