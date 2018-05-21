Burak Yılmaz Trabzonspor'a ihtar çekti!

Sezon başında Çin'in Beijing Gouan takımından 3 milyon 500 bin euro karşılığında transfer edilen Burak Yılmaz ile bordo-mavili kulüp arasındaki gerilim artarak sürüyor. Ameliyatından sonra kulüp genel koordinatörü Özkan Sümer ile girdiği diyalog ile tepkileri üzerine çeken Burak, son olarak alacaklarından dolayı kulübe ihtar çekerken, golcü oyuncunun bu hamlesi bardağı taşırmıştı.