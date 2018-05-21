Burak Yılmaz Trabzonspor'a ihtar çekti!
Sezon başında Çin'in Beijing Gouan takımından 3 milyon 500 bin euro karşılığında transfer edilen Burak Yılmaz ile bordo-mavili kulüp arasındaki gerilim artarak sürüyor. Ameliyatından sonra kulüp genel koordinatörü Özkan Sümer ile girdiği diyalog ile tepkileri üzerine çeken Burak, son olarak alacaklarından dolayı kulübe ihtar çekerken, golcü oyuncunun bu hamlesi bardağı taşırmıştı.
- 21.5.2018
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Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
Yorum
ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
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Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
Yorum
YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
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