Özkan Sümer'den Burak Yılmaz'a cevap!
Özkan Sümer, “Arayıp geçmiş olsun demediniz” diyen Burak’a cevap verdi: İki kez aradım ama ulaşamadım
SİTEME HAKKI YOK
Özkan Sümer'in "Burak'ın dunumu net değil" demesine "Beni arayıp geçmiş olsun" deseydiniz cevabını veren 32 yaşındaki forvet ile ilgili Sümer, "Burak'ı iki kez cep telefonumla aradım ama ulaşamadım. Bu bilgi ve belge gerekiyorsa bunu kanıtlamak son derece kolay. Böyle sitem etme hakkı yok" diye konuştu.
- 20.5.2018
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Terim'den kutlamalara özel istek
Toplam 2
Yorum
sami Tudor yeni takim kurdu iyi de puanlar aldi takim tam da rayina oturmusken terim ve etrafindakiler Tudoru kovdurup basarisinin uzerine kondu
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Fenerbahçe kupaya hasret
Toplam 8
Yorum
sami bizim baskanin kupa gibi bir derdi mi var, o her gun arazi insaat tesis pesinde,
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Fenerbahçe ligi ikinci bitirdi!
Toplam 6
Yorum
yavuz bu başkanla bu hocayla butakımdan bir cacık olmaz yeni sezonda boş türbüne oynarız
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