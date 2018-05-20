Özkan Sümer'den Burak Yılmaz'a cevap! – Fotomaç – 20 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    'den 'a cevap!

    Özkan Sümer'den Burak Yılmaz'a cevap!

    , “Arayıp geçmiş olsun demediniz” diyen Burak’a cevap verdi: İki kez aradım ama ulaşamadım

    Sezon başında 'in takımından 3 milyon 500 bin euro karşılığında transfer edilen ile bordomavili kulüp arasında ipler gerildi. Yeni yönetim ile yıldızı bir türlü barışmayan 32 yaşındaki forvet, 2 milyon 387 bin euro (12 milyon 630 Bin TL) alacağından dolayı 16 Mayıs Çarşamba günü kulübe ihtar çekti.

    SİTEME HAKKI YOK
    'in "Burak'ın dunumu net değil" demesine "Beni arayıp geçmiş olsun" deseydiniz cevabını veren 32 yaşındaki forvet ile ilgili Sümer, "Burak'ı iki kez cep telefonumla aradım ama ulaşamadım. Bu bilgi ve belge gerekiyorsa bunu kanıtlamak son derece kolay. Böyle sitem etme hakkı yok" diye konuştu.
    1. 20.5.2018
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