Burak Yılmaz'dan Rıza Çalımbay'a teşekkür! – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Mayıs 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    'dan 'a teşekkür!

    <a href="/index/burak-yilmaz?id=d2994c04-c41c-4742-ab0e-75ac0f06fbd1" class="" rel="tag">Burak Yılmaz</a>'dan <a href="/index/riza-calimbay?id=a0630517-22de-483d-92a9-8fb0e122df45" class="" rel="tag">Rıza Çalımbay</a>'a teşekkür!

    Rıza? Çalımbay'ın takımdan ayrılacağını açıklaması sonrası ilk veda 'dan geldi.

    Rıza? Çalımbay'ın takımdan ayrılacağını açıklaması sonrası ilk veda 'dan geldi. Sakatlığı nedeniyle 'da ameliyat olan ve tedavisine devam edilen 32 yaşındaki forvet, sosyal medya hesabında Çalımbay ile olan bir fotoğrafını "Verdiğiniz emekler için teşekkür ederiz hocam, yolunuz açık olsun" notuyla paylaştı.


    1. 18.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'dan 'a teşekkür! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN