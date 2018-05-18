Rıza? Çalımbay'ın takımdan ayrılacağını açıklaması sonrası ilk veda Burak Yılmaz'dan geldi. Sakatlığı nedeniyle Almanya'da ameliyat olan ve tedavisine devam edilen 32 yaşındaki forvet, sosyal medya hesabında Çalımbay ile olan bir fotoğrafını "Verdiğiniz emekler için teşekkür ederiz hocam, yolunuz açık olsun" notuyla paylaştı.





