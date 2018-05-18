Burak Yılmaz'dan Rıza Çalımbay'a teşekkür!
Rıza? Çalımbay'ın takımdan ayrılacağını açıklaması sonrası ilk veda Burak Yılmaz'dan geldi.
Rıza? Çalımbay'ın takımdan ayrılacağını açıklaması sonrası ilk veda Burak Yılmaz'dan geldi. Sakatlığı nedeniyle Almanya'da ameliyat olan ve tedavisine devam edilen 32 yaşındaki forvet, sosyal medya hesabında Çalımbay ile olan bir fotoğrafını "Verdiğiniz emekler için teşekkür ederiz hocam, yolunuz açık olsun" notuyla paylaştı.
- 18.5.2018
-
Finallerin üstadı Galatasaray
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terimle aliskanliklarimiza geri dönüyoruz!
-
Kulüpten kutlama
Toplam 1
Yorum
Aslan Oradaydim hic bukadar büyük heyacan yasamamistim,iyiki varsin Galatasaray
-
Trabzonspor'dan Gökdeniz ve Fatih Tekke hamlesi
Toplam 5
Yorum
qnb tamam küme düşmemeye oynar artık
Burak Yılmaz'dan Rıza Çalımbay'a teşekkür! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.