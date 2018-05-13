Trabzonspor'un hedefi Bursaspor!
Trabzonspor bugün Bursaspor’u yenerek Süper Lig’i 5. bitirmek istiyor. Fırtına’da 9 eksik var
Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma iddiasını yitiren Trabzonspor, bugün deplasmanda Bursaspor'a konuk olacak. Teleset Mobilya Akhisarspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla Avrupa yolu kapanan bordo-mavililer, Bursaspor karşısında ligde 5. sıradaki yerini korumanın mücadelesini verecek. Karadeniz ekibinde bugünkü karşılaşma öncesi 9 eksik bulunuyor. Kart cezalısı Kucka, Hubocan ve Okay Yokuşlu'nun yanı sıra sakatlıkları süren Onur Recep Kıvrak, Kamil Ahmet Çörekçi, Castillo, Uğur Demirok, Burak Yılmaz ve Rodallega bugün forma giyemeyecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay, Bursaspor karşısında kadroda zorunlu değişiklikler yapacak.
- 13.5.2018
-
Volkan Demirel soyunma odasını inletti: Burası Fenerbahçe
Toplam 33
Yorum
sami sen bu yil uc macta akhisardan 8/9 gol yedin once onun hesabini ver, sonra konus,
-
Beşiktaş'ta 3 yıldız kadroda yok!
Toplam 4
Yorum
Bence Gercekten Töre ve Larin Forma veririm Senol Günes haladir anlamadi Mi Love Ve Lens Le Olmuyor bu
-
Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti
Toplam 6
Yorum
hahaha düşünsenize son hafta gs göztepede yeniliyor başakşehir şampiyon oluyor ne gülerim ama :D
Trabzonspor'un hedefi Bursaspor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.