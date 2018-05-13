Trabzonspor'un hedefi Bursaspor! – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    'un hedefi !

    Trabzonspor'un hedefi Bursaspor!

    bugün ’u yenerek ’i 5. bitirmek istiyor. Fırtına’da 9 eksik var

    'de Avrupa kupalarına katılma iddiasını yitiren , bugün deplasmanda 'a konuk olacak. Teleset Mobilya Akhisarspor'un 'nı kazanmasıyla Avrupa yolu kapanan bordo-mavililer, Bursaspor karşısında ligde 5. sıradaki yerini korumanın mücadelesini verecek. Karadeniz ekibinde bugünkü karşılaşma öncesi 9 eksik bulunuyor. Kart cezalısı Kucka, Hubocan ve Okay Yokuşlu'nun yanı sıra sakatlıkları süren , Kamil , Castillo, Uğur Demirok, ve Rodallega bugün forma giyemeyecek. Teknik direktör , Bursaspor karşısında kadroda zorunlu değişiklikler yapacak.

    1. 13.5.2018
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