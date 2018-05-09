Trabzonspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Trabzonspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Trabzonspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Trabzonspor, 'in 33. haftasında 13 Mayıs Pazar günü Bursaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları süren Onur Recep Kıvrak, Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur Demirok ve Castillo'nun yanı sıra Burak Yılmaz ile Rodallega katılmadı.

    Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Teknik direktör Çalımbay, maçta futbolcularına bol bol şut çekmelerini söyledi.

    ?ALTYAPIDAN 7 TAKVİYE
    Bursaspor maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle teknik direktör Rıza Çalımbay, altyapıdan takviye istedi.

    Altyapı koordinatörü İhsan Gündüz Derelioğlu ile yapılan görüşmeler sonrası Cafer Tosun, Sefa Akgün, Ayberk Kardaş, Furkan Ödemiş, Burak Beder, Muzaffer Cem Kablan ve Kerem Baykuş, A takımla antrenmana çıktı.

    Bu futbolcuların sezon sonuna kadar takımla antrenmana çıkacakları ve performanslarına göre sezon sonu yapılacak olan kampa çağrılıp çağrılmayacaklarının netlik kazanacağı öğrenildi.

    1. 9.5.2018 13:48
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