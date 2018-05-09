Trabzonspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 13 Mayıs Pazar günü Bursaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları süren Onur Recep Kıvrak, Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur Demirok ve Castillo'nun yanı sıra Burak Yılmaz ile Rodallega katılmadı.
Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Teknik direktör Çalımbay, maçta futbolcularına bol bol şut çekmelerini söyledi.
?ALTYAPIDAN 7 TAKVİYE
Bursaspor maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle teknik direktör Rıza Çalımbay, altyapıdan takviye istedi.
Altyapı koordinatörü İhsan Gündüz Derelioğlu ile yapılan görüşmeler sonrası Cafer Tosun, Sefa Akgün, Ayberk Kardaş, Furkan Ödemiş, Burak Beder, Muzaffer Cem Kablan ve Kerem Baykuş, A takımla antrenmana çıktı.
Bu futbolcuların sezon sonuna kadar takımla antrenmana çıkacakları ve performanslarına göre sezon sonu yapılacak olan kampa çağrılıp çağrılmayacaklarının netlik kazanacağı öğrenildi.
- 9.5.2018 13:48
-
Yasin Öztekin Göz-Göz oluyor
Toplam 1
Yorum
10ur Dualarım kabul oldu. Canımdan çok sevdiğim GS a yakıştıramadığım 1 numaralı topçu. 50 tl verseler bile derhal gönderin.
-
En golcü defans Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
1903 Birde forvet olsaydi. BA ACILEN GERI ALINSIN, DEFANSAY MARCELO GERI ALINSIN.
-
Roma'dan Talisca'ya 40 milyon Euro
Toplam 2
Yorum
Okan Roma için yeterli kaliteye sahip değil bu takımdaki rahat ortamı Roma da bulamaz
Trabzonspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.