Trabzonspor Kadın Masa Tenisi Takımı Süper Lig’de – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    Kadın Masa Tenisi Takımı ’de

    Trabzonspor Kadın Masa Tenisi Takımı Süper Lig’de
    Kadın Masa Tenisi Takımı, 'de. 'da yapılan 1. Lig 5. etap müsabakaları sonunda Trabzonspor, 16 takım arasında ikinci olup Süper Lig'e çıktı. Takım Elanur Murat, Ezgi Kapusuzoğlu, Güzin Sevencan, Buse Bayrak, Sena Turan, Kevser Sarı ve Şeyda Boran'dan oluşuyor.
    1. 8.5.2018
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