Trabzonspor'da 2 günlük izin bugün bitiyor – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    'da 2 günlük izin bugün bitiyor

    Trabzonspor'da 2 günlük izin bugün bitiyor
    Teknik heyet, futbolculara iki gün izin verdi. Bugünü de dinlenerek geçirecek olan bordo- mavililer, 33'üncü haftadaki Bursaspor maçının hazırlıklarına yarın başlayacak. 'ndeki antrenmana sakat olan lar dışında tüm oyuncular katılacak.
    1. 7.5.2018
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