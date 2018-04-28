FIFA'dan Trabzonspor'a müjde! – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    'dan 'a müjde!

    FIFA'dan Trabzonspor'a müjde!

    Bordo-mavililere, 8 Mart tarihinde FIFA tarafından verilen transfer yasağı dün kaldırıldı.

    1. 28.4.2018
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