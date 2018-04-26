Olağan Divan Genel Kurulu 19 Mayıs’ta yapılacak
Trabzonspor Kulübü’nün 42’nci Olağan Divan Genel Kurulu toplantısının, 19 Mayıs’ta gerçekleştirileceği açıklandı.
12 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 11.00'de Trabzonspor Kulübü Ziyabey Tesisleri Lokalinde çoğunluk aranarak; çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 13.00'te Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Salonu'nda çoğunluk aranmaksızın ve tüzüğün 49-a maddesine dayanarak yapılacağı belirtildi. Toplantıda Divan Başkanlık Kurulu Faaliyet Raporu'nun sunumu, Divan Denetleme Kurulu raporunun okunması, üyelerin görüş ve önerileri gibi gündem maddeleri yer alıyor.
- 26.4.2018 17:42
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Gençlerin gözü A takıma döndü
Toplam 1
Yorum
üstad takıma monta edilecek 2 kişi var 10 yıldır izliyorum özkan hocam bilir. çünkü obir futbol dehasıdır. savaş çakır diğeri ise u 21 den
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Beşiktaş UEFA'ya gidiyor
Toplam 30
Yorum
yaso tarotor senin ekmegini fazla kaçırmışlar olamışsın
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Ahmet Ağaoğlu: Borç yıllık gelirin 7 katı
Toplam 4
Yorum
sinyor her sene okadar futbolcu alir gönderisen böyle olur! riza iyi bir hoca birkac takviye takim ruhu ve takim kursun! hemede sampiyonlik bekleme
Olağan Divan Genel Kurulu 19 Mayıs’ta yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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