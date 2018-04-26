Olağan Divan Genel Kurulu 19 Mayıs’ta yapılacak – Fotomaç – 26 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ’ta yapılacak

    <a href="/index/olagan-divan-genel-kurulu?id=698874da-9c5c-47f3-ab49-4c945d228f2a" class="" rel="tag">Olağan Divan Genel Kurulu</a> <a href="/index/19-mayis?id=bf620890-7a4b-4ad7-aeee-8bc89bb3cf59" class="" rel="tag">19 Mayıs</a>’ta yapılacak

    Trabzonspor Kulübü’nün 42’nci toplantısının, ’ta gerçekleştirileceği açıklandı.

    12 Mayıs günü saat 11.00'de Trabzonspor Kulübü Ziyabey Tesisleri Lokalinde çoğunluk aranarak; çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının günü saat 13.00'te Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Salonu'nda çoğunluk aranmaksızın ve tüzüğün 49-a maddesine dayanarak yapılacağı belirtildi. Toplantıda Divan Başkanlık Kurulu Faaliyet Raporu'nun sunumu, Divan Denetleme Kurulu raporunun okunması, üyelerin görüş ve önerileri gibi gündem maddeleri yer alıyor.

    1. 26.4.2018 17:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’ta yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN