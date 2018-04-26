Antalyaspor-Trabzonspor maçının saati değişti
Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Antalyaspor-Trabzonspor maçının saati değişti
- 26.4.2018 12:41
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Beşiktaşlı Pepe'ye 1 maç ceza!
Toplam 8
Yorum
Kosabora GS'li Mert ... Daha önce Gomis, Alper direk kırmızı kart gördüklerinde kaç maç ceza almışlarsa, Pepe' de o kadar ceza aldı. Niye şaşıralım..
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Beşiktaş UEFA'ya gidiyor
Toplam 19
Yorum
yaso hadi güle güle yanınıza eküriniz ts yide alın nede olsa onlar sizden tecrübeli akıl alırsınız yıllardır uefa fifa arası mekik dokudular
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbi kararı sonrası otoriteler ne dedi?
Toplam 20
Yorum
kararaau 20 beşiktaş yönetiminden ricaam .tatiledilen türkiye kupa maçının tekrarına fb maçının karşısın u.20 takımınının çıkarılarak
Antalyaspor-Trabzonspor maçının saati değişti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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