Geçen senenin gerisinde kaldı – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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HEPSİ
    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    Geçen senenin gerisinde kaldı

    Geçen senenin gerisinde kaldı
    Trabzonspor 2016-17'de 30. hafta sonunda 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde etmişti. Attığı 36 gole karşılık kalesinde 30 gol gördü ve 48 puan topladı. Bordo-mavililer, bu sezon ise 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 46 puanda kaldı. Attığı 53 gole karşılık, 44 gole engel olamadı.
    1. 25.4.2018
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