Geçen senenin gerisinde kaldı

Trabzonspor 2016-17'de 30. hafta sonunda 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde etmişti. Attığı 36 gole karşılık kalesinde 30 gol gördü ve 48 puan topladı. Bordo-mavililer, bu sezon ise 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 46 puanda kaldı. Attığı 53 gole karşılık, 44 gole engel olamadı.