Trabzonspor'da gerileme dönemi
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında ilk yarıda sergilediği performansın gerisinde kaldı. Ligin ikinci yarısında şimdiye kadar 17 puan toplayan bordo-mavililer, geri kalan maçlarını kazanması durumunda bile ilk yarıda topladığı 29 puan seviyesinde kalacak.
İLK YARININ BİTİMİNDE LİDER İLE 7 PUANLIK FARK VARDI
Trabzonspor, ligin ilk yarısında teknik adam değişikliğine gitti. Ligin 8. haftasında tecrübeli çalıştırıcı Ersun Yanal ile yollarını ayıran bordo-mavililerin söz konusu dönemde lider ile arasındaki puan farkı 11'di. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın takımın başına gelmesinden sonra iyi bir çıkış yakalayan Karadeniz ekibi, ilk yarının bitimiyle birlikte 7. sıraya yerleşti ve dönemin lideri Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 7'ye indirerek, umutlarını ligin ikinci yarısına taşıdı.
İKİNCİ DEVREDE ARADIĞINI BULAMADI
Süper Lig'in ikinci yarısına da büyük umutlarla başlayan bordo-mavili ekip, beklentilerin gerisinde kaldı. Bordo-mavililer, ikinci yarıda oynadığı 13 maçta 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet elde ederken, 5 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Attığı 20 gole karşılık kalesinde 16 gol gördü ve 17 puan topladı. Trabzonspor, ligin bitimine 4 hafta kala tüm maçlarını kazanması halinde bile ligin ikinci yarısında 29 puan toplamış olacak ve ilk yarı performansını geçemeyecek.
LİDER İLE PUAN FARKI 17'YE ÇIKTI
Trabzonspor'un ligin ikinci devresinde ortaya koyduğu performansın, ilk yarının gerisinde kaldığına en büyük kanıt ise zirve ile arasında oluşan puan farkı. İlk yarıyı lider Başakşehir'in sadece 7 puan gerisinde kapayan Karadeniz ekibi, şu anki durumda ise ligin bitimine 4 hafta kala 63 puanla zirvede bulunan Galatasaray'ın tam 17 puan gerisinde.
GEÇTİĞİMİZ SEZONU ARADI
Trabzonspor, 2016-2017 sezonunda 30. hafta sonunda 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde etmişti. Attığı 36 gole karşılık kalesinde 30 gol gördü ve 48 puan topladı. Bordo-mavili takım, bu sezon ise 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Attığı 53 gole karşılık ağlarında 44 gole engel olamayan Çalımbay'ın takımı, söz konu dönemde 46 puan toplayarak geçtiğimiz sezonun 2 puan gerisinde kaldı.
TRABZONSPOR, AVRUPA İÇİN BEKLEMEDE
Üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle oldukça sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, zor da olsa Avrupa kupalarına katılma umudunu son haftaya kadar taşımak istiyor. Karadeniz temsilcisinin sezon sonu Avrupa'ya gidip gitmeyeceği Ziraat Türkiye Kupası'ndan çıkacak olan sonuca göre netlik kazanacak. Gelecek sezon uluslararası alanda olması için sıralamadaki yerini korumak zorunda olan bordo-mavililer, Teleset Mobilay Akhisarspor'un kupayı alması durumunda ise Avrupa kupalarına katılamayacak. Beşiktaş veya Fenerbahçe'nin finale çıkıp kupayı alması durumunda da Trabzonspor'a Avrupa için yeşil ışık yanacak.
- 24.4.2018 10:58
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G.Saray'ın Corchia fiyaskosu direkten döndü
Toplam 1
Yorum
hagi10 sağ bek nedir diye soran olursa =mariano dersiniz
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Beşiktaş'ta flaş gelişme! Maça çıkmayacaklar
Toplam 1
Yorum
muhittin şu maç Fenerbahçe-Monaco şampiyonlar ligi maçı olsaydı mesela..ne ceza gelirdi sizce?maç tekrar mı edilirdi?fenerbahçeliler bunu düşünsün
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Pepe’de Gomis örneği
Toplam 2
Yorum
muhittin gomis olayıyla aynı şey..onu 1 maça düşürüyorsan bunu da düşüreceksin.
Trabzonspor'da gerileme dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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