Trabzonspor Rıza Çalımbay ile önce yükseldi sonra geriledi – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    ile önce yükseldi sonra geriledi

    Trabzonspor Rıza Çalımbay ile önce yükseldi sonra geriledi
    yönetiminde 'e çıktığı ilk maçında 'a 1-0 mağlup olan , sonraki 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek topladığı 19 puanla yükselişe geçti. Ancak Fırtına son 14 haftada ise hızlı bir düşüş yaşadı.

    14 MAÇTA SADECE 18 PUAN ALABİLDİ
    Bordo-mavililer, Süper Lig'in 12'nci haftasında Osmanlı zaferiyle başlayan 5 maçlık galibiyet serisinin ardından düşüşe geçti. Fırtına bu 5 maçlık serinin ardından çıktığı 14 maçta 18 puan toplayabildi, Çalımbay dönemindeki ilk 8 maçlık performansın da gerisinde kaldı.
    1. 24.4.2018
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