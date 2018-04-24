Trabzonspor'a iki kara haber! – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    'a iki kara haber!

    Trabzonspor'a iki kara haber!

    Önceki hafta kaptan Onur’un sezonu kapatmasının ardından Sivas sınavında sakatlanan Uğur ve Kamil de 4 maçta forma giyemeyecek

    Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Onur'dan sonra iki oyuncudan daha kötü haber geldi. maçının ilk yarısında sakatlanan ve karşılaşmaya devam edemeyen Uğur ile Kamil ile ilgili resmi açıklamada geldi: "MR sonuçlarına göre; Uğur'un sağ arka adale hamstring kasında yaralanma tespit edilmiş olup yaklaşık 2-3 hafta sürecek bir tedavi yapılacağı, Kamil 'nin ise sağ diz iç yan bağında grade 2 (2'nci Derece) yaralanma tespit edilmiş olup 3-4 haftalık bir tedavi programı uygulanacak."

    4 YIL SONRA BiR iLK
    sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor karşısında ilk yarıda 2 sakatlık birden yaşadı. Spor Toto 'de 4 yıl sonra ilk kez olan olay, bordo-mavili takımın başına geldi. En son 2014 yılında Süper Lig'de ilk devrede iki sakatlık birden yaşanmış ve iki oyuncu değişikliği yapılmış. ekibi 4 yıl sonra bu talihsizliği yaşayan takım oldu.

    TAM 10 OYUNCU SAKATLANDI
    Bordo-mavili takımda art arda gelen sakatlıklar şok etkisi yapıyor. Son iki haftada 3 oyuncusu sezonu kapatan bordo-mavililerde tam 10 futbolcu bu sezon ciddi sakatlık yaşadı. Castillo, Onur (2 kez), Durica (2 kez) Kucka, Onazi, Burak, Abdülkadir, Mustafa (2), Sosa ve Uğur sakatlık nedeniyle zaman saman forma giyemedi.
    1. 24.4.2018
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