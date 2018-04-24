Trabzonspor'a iki kara haber!
Önceki hafta kaptan Onur’un sezonu kapatmasının ardından Sivas sınavında sakatlanan Uğur ve Kamil de 4 maçta forma giyemeyecek
4 YIL SONRA BiR iLK
Trabzonspor sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor karşısında ilk yarıda 2 sakatlık birden yaşadı. Spor Toto Süper Lig'de 4 yıl sonra ilk kez olan olay, bordo-mavili takımın başına geldi. En son 2014 yılında Süper Lig'de ilk devrede iki sakatlık birden yaşanmış ve iki oyuncu değişikliği yapılmış. Karadeniz ekibi 4 yıl sonra bu talihsizliği yaşayan takım oldu.
TAM 10 OYUNCU SAKATLANDI
Bordo-mavili takımda art arda gelen sakatlıklar şok etkisi yapıyor. Son iki haftada 3 oyuncusu sezonu kapatan bordo-mavililerde tam 10 futbolcu bu sezon ciddi sakatlık yaşadı. Castillo, Onur (2 kez), Durica (2 kez) Kucka, Onazi, Burak, Abdülkadir, Mustafa (2), Sosa ve Uğur sakatlık nedeniyle zaman saman forma giyemedi.
- 24.4.2018
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Liverpool'un Beşiktaş galibiyeti tişört oldu
Toplam 1
Yorum
Liverpoolfan İnternetten hemen sipariş ediyorum çok beğendim :)
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Galatasaray'dan Sinan Gümüş'e 4 yıllık imza teklifi
Toplam 2
Yorum
öğretici ligin sonuna kadar gollerine devam ederse şampiyonluğu getirirse imzalayın, şimdi değil ! zammı alan yataşspora geçiyor !
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Trabzonspor'da Uğur Demirok şoku
Toplam 1
Yorum
Sabo Bana göre oynamasa daha iyi hiçbir faydası yok zarardan başka seneye yollanmalı
Trabzonspor'a iki kara haber! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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