Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 28 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Uğur Demirok, Kamil Ahmet Çörekçi, Onur Recep Kıvrak, Castillo ve Abdulkadir Ömür ile izinli olan Olcay Şahan, katılmadı.
Bordo-mavili futbolcular antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.
Trabzonspor, yarın yapacağı çalışmayla bu maçın hazırlıklarına devam edecek.
- 24.4.2018 13:52
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Hıncal Uluç: "Beşiktaş hükmen yenik ilan edilmeli"
Toplam 2
Yorum
BİR G.SARAYLI bende GALATASARAYlıyım ama bjk hükmen mağlup olmalı, maçı oynamamak için herşeyi yaptılar.. bugün fenere bunu yapan yarın bize yapar.
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TFF'de karar günü
Toplam 10
Yorum
mustafa özer en büyük beşiktaş her maçı alır size de bu yakışır şampiyonluk kupasını almak istiyoruz yani sayın şenol hocamızı büyük geçmiş olsun
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TFF'de karar günü
Toplam 10
Yorum
SarıKanarya74 BU MAÇ YA 3-0 FB LEHİNE SAYILACAK YA DA KALDIĞI YERDEN TEKRAR OYNANACAK O KADAR!!!
Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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