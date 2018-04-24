Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

    Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 28 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde 'nde gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Uğur Demirok, Kamil Ahmet Çörekçi, Onur Recep Kıvrak, Castillo ve Abdulkadir Ömür ile izinli olan Olcay Şahan, katılmadı.

    Bordo-mavili futbolcular antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

    Trabzonspor, yarın yapacağı çalışmayla bu maçın hazırlıklarına devam edecek.

    1. 24.4.2018 13:52
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