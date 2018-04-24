Kucka Merve ile tekrar buluştu – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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HEPSİ
    24 Nisan 2018, Salı
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    Kucka Merve ile tekrar buluştu

    Kucka Merve ile tekrar buluştu

    'a imza attığı gün 'nde kanser tedavisi gören minik bir çocuğa sarılan Kucka, iyileşen 'le yeniden kavuştu.

    'a imza attığı gün 'nde kanser tedavisi gören minik bir çocuğa sarılan Kucka, iyileşen 'le yeniden kavuştu. Şentürk, Kucka'ya el örmesi bir havlu hediye ederken, Slovak oyuncu da mutluluğunu dile getirdi.
    1. 24.4.2018
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