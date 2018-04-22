Sivasspor Trabzonspor'u devirdi! – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    'u devirdi!

    Sivasspor Trabzonspor'u devirdi!

    Kırmızı-beyazlı takım, ve Kone’nin golleriyle kazanıp bu sezonki 5’inci deplasman zaferini aldı. 2 basamak yükselen , Trabzon’un ensesine yapıştı

    Demir Grup , son haftalardaki kötü gidişi Trabzon deplasmanında bitirdi. Mücadeleye tutuk başlayan ve özellikle ilk yarıda rakibine çokça pozisyon veren kırmızı-beyazlı takım, 45+2'de çıktığı kontrakta 'ın kafa vuruşuyla ilk golü bulup devre arasına önde gitti. İkinci 45 dakikada da savunma futbolu oynayan Yiğidolar, yine kontrataklarla etkili olmaya çalışırken, 53. dakikada Mert Hakan'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Sivasspor'un 3 puanını perçinleyen isim ise Kone oldu. 84'te oyuna giren 34 yaşındaki Fildişili forvet, 90. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinden düzgün bir vuruşla skoru ilan etti. 3'te 1'i dış saha zaferi Kırmızı-beyazlılar, bu sonuçla üst üste 2 maçlık yenilgi serisini Trabzon'da sona erdirdi. Ayrıca bu sezon 12. galibiyetini alan Yiğidolar, bunların 5'ini deplasmanda elde etti. 44 puana yükselen Sivasspor maç fazlasıyla 6. sıraya yerleşip Trabzon'la arasındaki farkı 2 puana indirdi.

    'TRABZON'UN TAKIM OYUNU ZAYIF'
    Sivas Teknik Direktörü Samet Aybaba, 'un takım oyunu oynamakta sıkıntı yaşadığını söyledi. "Rakibin üst düzey bireysel yetenekli oyuncuları var. Ancak takım oyununda biraz zayıflar. Mücadele etmeden bu maçları kazanamazsınız" diyen tecrübeli hoca, şöyle devam etti: "Trabzonspor'un futboldan anlayan seyircisi var. Onlar da maçın sonunda bizi alkışladı, teşekkür ederim."

    GOLLER SUSKUNLARDAN!
    Sivasspor'un gollerini kaydeden Hakan ve Kone uzun sürenin ardından golle tanıştı. Orta saha Hakan, ligde 6 maç sonra gol sevinci yaşadı. Takımın flaş ismi Kone de 5 hafta sonra skora etki edebildi. Son olarak 2-2'lik sınavında 2 kez ağları sarsan Fildişili, toplam gol sayısını da 12'ye yükseltti.
    1. 22.4.2018
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