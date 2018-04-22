Sivasspor Trabzonspor'u devirdi!
Kırmızı-beyazlı takım, Hakan Arslan ve Kone’nin golleriyle kazanıp bu sezonki 5’inci deplasman zaferini aldı. 2 basamak yükselen Sivasspor, Trabzon’un ensesine yapıştı
'TRABZON'UN TAKIM OYUNU ZAYIF'
Sivas Teknik Direktörü Samet Aybaba, Trabzonspor'un takım oyunu oynamakta sıkıntı yaşadığını söyledi. "Rakibin üst düzey bireysel yetenekli oyuncuları var. Ancak takım oyununda biraz zayıflar. Mücadele etmeden bu maçları kazanamazsınız" diyen tecrübeli hoca, şöyle devam etti: "Trabzonspor'un futboldan anlayan seyircisi var. Onlar da maçın sonunda bizi alkışladı, teşekkür ederim."
GOLLER SUSKUNLARDAN!
Sivasspor'un gollerini kaydeden Hakan ve Kone uzun sürenin ardından golle tanıştı. Orta saha Hakan, ligde 6 maç sonra gol sevinci yaşadı. Takımın flaş ismi Kone de 5 hafta sonra skora etki edebildi. Son olarak 2-2'lik Kasımpaşa sınavında 2 kez ağları sarsan Fildişili, toplam gol sayısını da 12'ye yükseltti.
- 22.4.2018
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Fenerbahçeli yönetici: "Olaylar Alex’i getiren insanların komplosudur"
Toplam 8
Yorum
Anonim Yok artık devenin nali ! Yazıklar olsun bu demeci verenler
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa Bacak Canerin hal ve hareketlerinden takımı bu maça nasıl hazırladığınız ortada. Seni seviyordum ama artık sevmiyorum
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa BACAK İnşaallah Sn.Güneş. Çünkü bir futbol maçı böyle kazanılmaz. Pepe nin kırmızı kartından, Querasmanın tribün ve hakemle oynamasından, Canerin
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