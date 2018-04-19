Trabzonspor, taktik çalıştı – Fotomaç – 19 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    , taktik çalıştı

    Trabzonspor, taktik çalıştı

    , 'in 30'uncu haftasında Cumartesi günü kendi sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü. 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlıkları bulunan Onur ve Castillo yer almadı. Burak ile Onazi'nin ise takımdan ayrı çalıştığı belirtildi. Antrenmanda ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması yapıldı. Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

    1. 19.4.2018 14:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor, taktik çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN