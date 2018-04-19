Trabzonspor, taktik çalıştı
TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Cumartesi günü kendi sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlıkları bulunan Onur ve Castillo yer almadı. Burak ile Onazi'nin ise takımdan ayrı çalıştığı belirtildi. Antrenmanda ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması yapıldı. Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
- 19.4.2018 14:41
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Galatasaray, eski gözdesi Jefferson Farfan'ı yeniden gündemine aldı
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10ur ver genci al ihtiyarı. ligimizin adı Türkiye ihtiyarlar ligi olarak değiştirilirse daha gerçekçi olur. hiçbir zevk ve hedef yok. yazık..
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Fenerbahçe Facundo Ferreyra transferinde kararlı
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BekoBJK Yıllardır çalım yiyoruzda sonuç ne
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CELAL SEN ONCE MERTCAN TRANSFERINI ACIKLA 880 BIN DOLARI NIYE VERDIN KIME NEYIN PARASI
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