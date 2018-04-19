Trabzonspor beş eksikle hazırlandı – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    Trabzonspor beş eksikle hazırlandı

    Trabzonspor beş eksikle hazırlandı

    Fırtına, Sivas maçının hazırlıklarını 5 futbolcusundan yoksun sürdürdü.

    Fırtına, Sivas maçının hazırlıklarını 5 futbolcusundan yoksun sürdürdü. yönetiminde gerçekleştirilen idmana, sakat Onur ile Castillo'nun yanı sıra hastanede tetkikleri yapılan Abdülkadir yer almadı. Burak ile Onazi ise takımdan ayrı olarak çalıştı.

    BURAK YETİŞİR ONAZİ ŞÜPHELİ
    Dünkü idmanda ısınmanın ardından dar alanda oyun ve pas çalışması yapılırken, son bölümde yarı sahada çift kale maç oynandı. Burak'ın Sivas maçında oynamasına engel bir durumunun olmadığı ancak Onazi'nin sakatlığının biraz daha ciddi olduğu öğrenildi.
    1. 19.4.2018
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