Trabzonspor beş eksikle hazırlandı
Fırtına, Sivas maçının hazırlıklarını 5 futbolcusundan yoksun sürdürdü.
Fırtına, Sivas maçının hazırlıklarını 5 futbolcusundan yoksun sürdürdü. Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idmana, sakat Onur ile Castillo'nun yanı sıra hastanede tetkikleri yapılan Abdülkadir yer almadı. Burak ile Onazi ise takımdan ayrı olarak çalıştı.
BURAK YETİŞİR ONAZİ ŞÜPHELİ
Dünkü idmanda ısınmanın ardından dar alanda oyun ve pas çalışması yapılırken, son bölümde yarı sahada çift kale maç oynandı. Burak'ın Sivas maçında oynamasına engel bir durumunun olmadığı ancak Onazi'nin sakatlığının biraz daha ciddi olduğu öğrenildi.
BURAK YETİŞİR ONAZİ ŞÜPHELİ
Dünkü idmanda ısınmanın ardından dar alanda oyun ve pas çalışması yapılırken, son bölümde yarı sahada çift kale maç oynandı. Burak'ın Sivas maçında oynamasına engel bir durumunun olmadığı ancak Onazi'nin sakatlığının biraz daha ciddi olduğu öğrenildi.
- 19.4.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Madrid derbisinde kazanan çıkmadı
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nurron yakışıklılığın yeter RONALDOM
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Arsene Wenger, Trabzonspor'un genç ismi Yusuf Yazıcı'yı izledi
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acg Başkan açıkladı . Abdulkadir ile ikisinin fiyatı 850 milyon. Yarısını verirler ise alsınlar.
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İşte Cristiano Ronaldo - Messi rekabetinde istatistikler!
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nurron haklısın sende bendensin kardeş
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