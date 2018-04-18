Çalımbay destek çağrısı yaptı – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    Çalımbay destek çağrısı yaptı

    Çalımbay destek çağrısı yaptı

    Cumartesi günü oynanacak maçının biletleri satışa sunulurken, teknik patron Çalımbay, “Tribünler dolmalı” dedi. Kale arkaları bilet fiyatları 25 TL olarak açıklandı

    'un önümüzdeki hafta ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. 21 Nisan Cumartesi günü 16.00'da Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: Kategori 6 (Kale Arkaları) 25 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 40 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 50 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 60 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 70 TL, Kategori 1 (Batı 1) 90 TL, VIP Silver 250 TL, VIP Gold 300 TL, Platinum A-C Blok 400 TL, Platinum B Blok 425 TL, Misafir Tribünü 30 TL."

    TRİBÜNLER DOLMALI
    Teknik direktör , Avrupa için Sivas maçını kazanmaları gerektiğini belirterek, "Taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Tribünler tamamı dolmalı" çağrısını yaptı.

    ARTIK KAYIP YOK
    Bitime 5 hafta kala Avrupa bileti alabilmenin mücadelesini veren Trabzonspor'da Sivasspor maçında Okay Yokuşlu, Ogenyi Onazi, gibi önemli oyuncular forma giyebilecek. maçında 2 puan kaybeden Fırtına artık kalan maçların hepsini kazanmanın planlarını yapıyor.
    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:33
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