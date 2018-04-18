Çalımbay destek çağrısı yaptı
Cumartesi günü oynanacak Sivasspor maçının biletleri satışa sunulurken, teknik patron Çalımbay, “Tribünler dolmalı” dedi. Kale arkaları bilet fiyatları 25 TL olarak açıklandı
TRİBÜNLER DOLMALI
Teknik direktör Rıza Çalımbay, Avrupa için Sivas maçını kazanmaları gerektiğini belirterek, "Taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Tribünler tamamı dolmalı" çağrısını yaptı.
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Bitime 5 hafta kala Avrupa bileti alabilmenin mücadelesini veren Trabzonspor'da Sivasspor maçında Okay Yokuşlu, Ogenyi Onazi, Burak Yılmaz gibi önemli oyuncular forma giyebilecek. Osmanlıspor maçında 2 puan kaybeden Fırtına artık kalan maçların hepsini kazanmanın planlarını yapıyor.
- 18 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:33
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Adnan Polat: Arda Turan ve Emre Belözoğlu adam gibi adamdır!
Toplam 2
Yorum
Kartal adamlık müessesinin itibarını(?) bitiren adam gibi adamlar
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Trabzonspor'un yerli ve yabancıları nazarlık
Toplam 4
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murat karakartal. haklı çıktın :) daha beter olduk
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Galatasaray Denayer'in tapusunu alıyor
Toplam 5
Yorum
austin alınabilir ama smpyonlar ligi olursa inş.ilk 11 e net daha ii bir stoper şart.çok dağınık oynuyo,maiconda ağır geriye kaçarak çok oynuyo
Çalımbay destek çağrısı yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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