Onur Kıvrak: "Kazanan takım olur"
Son dönemdeki performansıyla dikkat çeken Fırtına' nın kaptanı Onur Kıvrak, iyi kadrolarının karşılığını bu zamana kadar alamadıklarını belirtti.
'SIKINTILARI AŞACAĞIZ'
Zorlu bir süre çten geçtiklerini belirten tecrübeli file bekçisi, "Trabzonspor çok büyük bir camia. Büyük camialar böyle sorunların üste sinden gelecek kadar güçlüdür. O nedenle de kısa sürede her türlü sıkıntıyı aşacağımıza inanıyorum. Önemli olan her zaman Trabzonspor'dur ve kim olursa olsun Trabzonspor kazanacaktır" ifadelerini kullandı.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 22:55
-
Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin tamam diyelimki gs da oynamasını istemeyen taraftar var ki bunlar ne emektar oyunculara salladılar yediler.bırakalımda başka tkmda oynasınl
-
Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin arda için söylüyorum ayıp ayıp bu adam kanıyla canıyla gs lı emek verdi yüreğini verdi bu tkma özbek almadı adam neyapsın futbolumu bıraksı
-
Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 1
Yorum
celal hadı bakalım adına yarasır sekılde bır derbı olsun en az 3 er kırmızı kart olsun
Onur Kıvrak: "Kazanan takım olur" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.