Son dönemdeki performansıyla dikkat çeken Fırtına' nın kaptanı Onur Kıvrak , iyi kadrolarının karşılığını bu zamana kadar alamadıklarını belirtti. Her şeye rağmen son haftanın son dakikasına kadar savaşacaklarını vurgulayan 29 yaşındak i kaleci, "Bu şehrin ne istediğini çok iyi biliyorum. Mücadele ve savaşmak. Sadece galibiyete şartlanmış bir camia değil Trabzonspor . Oynamaya, mücadeleye, savaşmaya öncelik vermiş bir seven kitlemiz var. Tüm yaşadıklarımıza rağmen sezon sonunda Avrupa bileti almayı hedefliyoruz" dedi. Onur, şöyle devam etti: " Trabzonspor 'da görevde olan herkes, oynayan her futbolcu takımı daha iyi yerlere taşımak için mücadele etmektedir. Bizim de futbolcusundan, taraftarına kadar yapmamız gereken tek şey bordo ile maviyi yüceltmektir. Bu formayı giymek her futbolcuya nasip olmaz. Giyen de hakkını vermeli. Her futbolcu üzerine düşeni yapmalı" yorumunu yaptı.Zorlu bir süre çten geçtiklerini belirten tecrübeli file bekçisi, "Trabzonspor çok büyük bir camia. Büyük camialar böyle sorunların üste sinden gelecek kadar güçlüdür. O nedenle de kısa sürede her türlü sıkıntıyı aşacağımıza inanıyorum. Önemli olan her zaman Trabzonspor'dur ve kim olursa olsun Trabzonspor kazanacaktır" ifadelerini kullandı.