Hugo nihayet – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    Hugo nihayet

    Hugo nihayet

    ekibinin Kolombiyalı forveti , 'ın sakatlanmasının ardından 8 hafta sonra ilk 11'de kendisine şans buldu.

    ekibinin Kolombiyalı forveti , 'ın sakatlanmasının ardından 8 hafta sonra ilk 11'de kendisine şans buldu. En son 21. haftada yine Ankara'da oynanan karşılaşmasında forma giyen 32 yaşındaki forvet, gol atmayı başaramamıştı. Rodallega dün fileleri sarstı ve uzun süre sonra gol sevinci yaşadı. En son 9 Aralık'ta 3-0 kazanılan karşılaşmasında fileleri sarsan tecrübeli futbolcu, dünkü ile birlikte ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti. Rodallega maç sonrası, "Rakibimizin durumu nedeniyle zor olacağını biliyorduk ama sonuçta 3 puan almayı bildik" diye konuştu.
    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:15
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