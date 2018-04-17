Durica kalmak istiyor – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    Durica kalmak istiyor

    Durica kalmak istiyor

    Bordo-mavililerde sakatlıktan dönerek yeniden kadroya giren , sözleşme uzatmak istediğini ifade etti.

    Bordo-mavililerde sakatlıktan dönerek yeniden kadroya giren , sözleşme uzatmak istediğini ifade etti. 1 ay sonra geri dönmenin mutluluk verici olduğunu belirten Slovak yıldız, 'daki geleceği ile ilgili soruya, "Hep beraber göreceğiz. 2 yıldır buradayım ve mutluyum. Bir süre daha oynayabilirim. Ama kaç yıl, buna cevap veremem. Bunlar sezon sonu konuşulur" ifadesini kullandı.
    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:09
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