Trabzonspor'un yeni yönetimi görev dağılımı yaptı – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    'un yeni yönetimi görev dağılımı yaptı

    Trabzonspor'un yeni yönetimi görev dağılımı yaptı

    Yönetim Kurulu, Ankara'da gerçekleştirdiği toplantıda görev dağılımı yaptı.

    Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu başkanlığında, Osmanlıspor ile oynanacak olan maç öncesi Ankara'da bir araya gelerek toplantı gerçekleştiren bordo-mavili yönetim görev dağılımını yaptı.
    Trabzonspor'un yeni yönetiminde görev dağılımı şu şekilde oldu:

    Asbaşkan: Hayrettin Hacısalihoğlu
    Başkan Yardımcısı: Mehmet Yiğit Alp
    Başkan Yardımcısı: Önder Bülbüloğlu
    Başkan Yardımcısı: Faruk Kanca
    Başkan Yardımcısı: Ertuğrul Doğan
    Başkan Yardımcısı:Çağlar Bozoğlu
    Başkan Yardımcısı: Müminhan Bilgin
    Genel Sekreter: Ömer Sağıroğlu
    Mali Sayman: Emin Kahraman
    Basın Sözcüsü: Zeyyat Kafkas
    Futbol Şubesi Sorumlusu: Haluk Şahin
    Amatör Branşlar ve Personel Koordinatörü: Cahit Erdem
    TS Club ve Tesisler Koordinatörü: Yalçın Orhan
    İletişim ve Pazarlama Koordinatörü: Serdar Ekrem Şirin
    Taraftar ve Stadyum Sorumlusu: Özer Bayraktar
    Hukuk İşleri Sorumlusu: Kemal Ertürk
    İletişim ve Pazarlama Sorumlusu: Zafer Göktaş
    TS Club ve Tesisler Sorumlusu: Dursun Ali Sakarya
    İstanbul ve Diğer İller Taraftar Dernekleri Sorumlusu: Tuncay Uzunal
    İdari İşler Sorumlusu: Onur Sağır
    İdari İşler Sorumlusu: Lokman Sadıklar

    İcra Kurulu
    Ahmet Ali Ağaoğlu
    Hayrettin Hacısalihoğlu
    Mehmet Yiğit Alp
    Ömer Sağıroğlu
    Emin Kahraman
    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:46
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