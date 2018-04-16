Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na ziyaret – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    Başkanı 'ndan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na ziyaret

    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na ziyaret

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'un yeni başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

    başkanlığındaki 'un yeni yönetimi Osmanlıspor deplasmanı için 'ya gitmişken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu makamında ziyaret etti. Çavuşoğlu, "Önemli bir sorumluluğu üstlendiniz, önemli bir sorumluluğu üstlendiniz. Ülkemizin en güzide spor kulüplerinden Trabzonspor'a talip oldunuz, canı gönülden başarılar diliyorum" temennisinde bulundu.

    Çavuşoğlu ayrıca Ağaoğlu'nu tanıdığını ifade edip kendisinin aynı zamanda Başkanı olduğunu belirerek, "Ağaoğlu, Türkiye'de bir çığır açtı ve ülkemizin tanıtımı için çok önemli faaliyetlerde bulundu. Eminim Trabzonspor'a vereceği hizmetlerle de Trabzonsporumuz sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da ses getiren bir kulüp haline gelecek. Trabzon'un kendi değerlerine sahip çıkmak, Trabzon'un geleceği için önemlidir. Trabzonumuzun yetiştirdiği çok değerli futbolcular Türkiye'deki birçok kulüpte çok başarılı şekilde oynuyorlar. 61 numaralı formayı hemen hemen her takımda görüyoruz. Başkanımızın ve sizin her zaman yanında olacağımı belirtmek isterim. Başarılar diliyorum" seklinde konuştu.

    AĞAOĞLU, 61 NUMARALI FORMAYI HEDİYE ETTİ
    Bakan Çavuşoğlu'nun spor dostu bir insan olduğunu dile getiren Ağaoğlu 61 numaralı Trabzonspor formasını Çavuşoğlu'na hediye etti.
    Trabzonspor'un yeni başkanı Ağaoğlu kısa bir açıklama yaparak "Bakanımız Golf Federasyonumuzun lisanslı sporcusu. Bugün federasyonumuzun elde etmiş olduğu başarılarda bakanımız pay sahibidir. Bize her yönüyle destek verdi. Ayrıca futbolu da çok iyi oynadığını söylersem hiç yanlış olmaz. " dedi. Çavuşoğlu da, "Neyse ki transfer için yaşımız geçti" diyerek gülümsedi.

    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:38
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