Başakşehir'den Burak Yılmaz hamlesi! – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    'den hamlesi!

    Başakşehir'den Burak Yılmaz hamlesi!

    Yaptığı transferler ile Süper Lig'in devlerini gölgede bırakan Medipol Başakşehir yeni sezon öncesi kolları sıvadı.

    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:50
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