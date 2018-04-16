Başakşehir'den Burak Yılmaz hamlesi!
Yaptığı transferler ile Süper Lig'in devlerini gölgede bırakan Medipol Başakşehir yeni sezon öncesi kolları sıvadı.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:50
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Fatih Terim'den Donk sürprizi
Toplam 2
Yorum
baboli galatasarayın selcuktan kurtuldugu gün bence galatasarayın miladı olur.omzundan en büyük yükü atmış olur
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Fatih Terim'den Donk sürprizi
Toplam 2
Yorum
MAÇIN KAHRAMANI DONK SEN HER ZAMAN BÖYLE OYNA HEP STARSIN. BİZİM ARADIĞIMIZ DONK İŞTE BU. TEBRİKLER MAÇIN KAHRAMANI.
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Beşiktaş'ta Deniz Türüç bombası!
Toplam 3
Yorum
dinch Quaresmanın yerli versiyonu çok bencil oynuyor
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