Onur, Osmanlıspor - Trabzonspor maçına damga vurdu
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasının kapanış maçında Trabzonspor deplasmanda Osmanlıspor'la 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmada Trabzonspor'da Onur Kıvrak sakatlık geçirdi. Bordo-mavililer'in değişiklik hakkı dolduğu için Onur kalede sakat sakat oynadı.
Bu sezon dizinden bir operasyon geçiren Onur Kıvrak karşılaşmada sakatlık geçirdi. Onur Kıvrak, Trabzonspor'un değişiklik hakkı kalmadığı için oyuna sakat halde devam etti.
SAKAT BACAKLA 4. GOLÜ KURTARDI
Onur Kıvrak sakatlığı nedeniyle kariyerinin en zor maçlarından birini çıkarırken, 90. dakikadaki pozisyon maça damgasını vurdu.
Karşılaşmanın son dakikalarında Osmanlıspor frikik kazandı ve galibiyet fırsatını yakaladı.
Frikikte topun başına geçen Musa Çağıran'dan topu isteyen Adrien Regattin kaleye şut çekmedi ve topu içeriyle ortaladı.
Umar Aminu'nun kafa vuruşunda Onur Kıvrak uçarak kurtardı ve 4. gole izin vermedi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Osmanlıspor maçını sakat sakat tamamlayan ve 90. dakikada önemli bir kurtarış yapan Onur Kıvrak, sedye ile sahadan ayrıldı. Ameliyat geçirdiği dizine darbeye bağlı esneme olan deneyimli kalecinin durumu MR'dan sonra netlik kazanacak. İlk gelen bilgilere Onur'un ameliyat bölgesinde esneme olduğu belirtildi.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:58
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Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin tamam diyelimki gs da oynamasını istemeyen taraftar var ki bunlar ne emektar oyunculara salladılar yediler.bırakalımda başka tkmda oynasınl
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Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin arda için söylüyorum ayıp ayıp bu adam kanıyla canıyla gs lı emek verdi yüreğini verdi bu tkma özbek almadı adam neyapsın futbolumu bıraksı
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Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 1
Yorum
celal hadı bakalım adına yarasır sekılde bır derbı olsun en az 3 er kırmızı kart olsun
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