Onur, Osmanlıspor - Trabzonspor maçına damga vurdu

Bu sezon dizinden bir operasyon geçiren Onur Kıvrak karşılaşmada sakatlık geçirdi. Onur Kıvrak, Trabzonspor'un değişiklik hakkı kalmadığı için oyuna sakat halde devam etti.



SAKAT BACAKLA 4. GOLÜ KURTARDI



Onur Kıvrak sakatlığı nedeniyle kariyerinin en zor maçlarından birini çıkarırken, 90. dakikadaki pozisyon maça damgasını vurdu.

Karşılaşmanın son dakikalarında Osmanlıspor frikik kazandı ve galibiyet fırsatını yakaladı.



Frikikte topun başına geçen Musa Çağıran'dan topu isteyen Adrien Regattin kaleye şut çekmedi ve topu içeriyle ortaladı.



Umar Aminu'nun kafa vuruşunda Onur Kıvrak uçarak kurtardı ve 4. gole izin vermedi.

HASTANEYE KALDIRILDI



Osmanlıspor maçını sakat sakat tamamlayan ve 90. dakikada önemli bir kurtarış yapan Onur Kıvrak, sedye ile sahadan ayrıldı. Ameliyat geçirdiği dizine darbeye bağlı esneme olan deneyimli kalecinin durumu MR'dan sonra netlik kazanacak. İlk gelen bilgilere Onur'un ameliyat bölgesinde esneme olduğu belirtildi.