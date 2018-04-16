Burak Yılmaz şoku! – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    şoku!

    Burak Yılmaz şoku!

    Golcü futbolcu, kasığındaki ağrılar artınca kadrodan çıkarıldı. 6 eksik var.

    Sakatlar ve cezalılar nedeniyle zaten sıkıntılı olan 'da da 'eksikler' kervanına eklendi. Kasığından sıkıntı yaşayan golcü oyuncu dün ağrılarının şiddetlenmesi üzerine teknik heyetle görüşerek affını istedi. Yıldız isim yapılan kontrollerin ardından maçının kadrosundan çıkartıldı. Burak ligde 22 golle ekibinin en golcü ismiydi. Bordo-mavili takımda ayrıca Ogenyi Onazi, Batuhan, yedek kaleci Esteban ve Fabian Castillo sakatlıkları, Okay Yokuşlu da sarı kart cezası nedeniyle 'ya götürülmedi. Fırtına, başkentte 6 oyuncusundan yoksun mücadele edecek.
    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:05
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