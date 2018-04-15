Trabzonspor-Osmanlıspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Trabzonspor-Osmanlıspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Avrupa şansını sürdürme peşinde olan Trabzonspor'un hedefi 6'da 6 yapmak. Peki, , saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Maça dair tüm detaylar ve canlı takibi fotomac.com.tr'de....

    , Süper Lig'in 29 haftasında deplasmanına çıkıyor. Pazartesi günü Osmanlı Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği karşılaşma BeIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar ve canlı takibi fotomac.com.tr'de olacak...

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda 16 Nisan Pazartesi günü Osmanlıspor'a konuk olacak olan Trabzonspor, rakibiyle 16. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 15 maçta bordo-mavililerin 7, Osmanlıspor'un ise 6 galibiyeti bulunuyor. 2 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 30 gol atarken, kalesinde ise 20 gol gördü. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçı bordo-mavililer 4-3 kazanmıştı.

    Trabzonspor deplasmanda oynadığı son 9 maçta 1 mağlubiyet aldı
    Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, deplasmanda oynadığı son 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bordo-mavililer deplasmanda oynadığı son maçta 'a 2-1 mağlup olmuştu. ekibi ligde takımlarına altı maçtır yenilmiyor. Söz konusu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Bu maçların dördünde kalesini gole kapatan Trabzonspor'u, yenen son Ankara takımı yine Osmanlıspor'du oldu.

    Trabzonspor'un gol ayakları sahada olacak
    Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da, hafta içinde sakatlı problemi yaşayan , ve Sosa, Osmanlıspor maçında forma giyebilecekler. Bordo-mavili takımda, 22 golle en fazla gol atan oyuncu olan Burak Yılmaz ile 6 golle ikinci sırada yer alan Yusuf Yazıcı'nın Osmanlıspor maçında takımda yer alabilecekleri. Cezalı olan Okay ve sakatlığı bulunan Onazi'nin yokluğunda ise Sosa'nın oyanayacak duruma gelmesi teknik direktör 'ı rahatlattı.

    Yeni yönetimin ilk maçı
    Trabzonspor'da 7-8 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, göreve gelen yeni yönetim Osmanlıspor maçıyla birlikte ilk resmi maçlarına çıkacaklar. Ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak ilk maçlarında galibiyet sevinci yaşamak isteyen bordo-mavili kulübün yeni yönetimi, teknik heyet ve futbolcularla hafta içinde bir araya gelerek maçını önemine vurgu yapmıştı. Ayrıca ödemeler konusunda yaşanan sıkıntıyı ise en kısa zamanda çözeceklerinin sözünü vermişti. Ayrıca bordo-mavili yönetim Ankara'da toplanarak görev dağılımını gerçekleştiricek.

    Muhtemel 11'ler

    OSMANLISPOR: Karcemarskas- Muhammed, Yalçın, Anıl, Tiago, Musa, Lumanza, Serdar, Regattin, Umar, Mehmet Battal

    TRABZONSPOR: Onur- Kamil, Uğur, Hubocan, Novak, Kucka, Bero, Abdülkadir, Yusuf, Olcay, Bura
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 10:24
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