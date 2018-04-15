Trabzonspor-Osmanlıspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Osmanlıspor karşı karşıya gelecek. Avrupa şansını sürdürme peşinde olan Trabzonspor'un hedefi 6'da 6 yapmak. Peki, Trabzonspor-Osmanlıspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Maça dair tüm detaylar ve canlı takibi fotomac.com.tr'de....
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda 16 Nisan Pazartesi günü Osmanlıspor'a konuk olacak olan Trabzonspor, rakibiyle 16. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 15 maçta bordo-mavililerin 7, Osmanlıspor'un ise 6 galibiyeti bulunuyor. 2 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 30 gol atarken, kalesinde ise 20 gol gördü. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçı bordo-mavililer 4-3 kazanmıştı.
Trabzonspor deplasmanda oynadığı son 9 maçta 1 mağlubiyet aldı
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, deplasmanda oynadığı son 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bordo-mavililer deplasmanda oynadığı son maçta Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuştu. Karadeniz ekibi ligde Ankara takımlarına altı maçtır yenilmiyor. Söz konusu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Bu maçların dördünde kalesini gole kapatan Trabzonspor'u, yenen son Ankara takımı yine Osmanlıspor'du oldu.
Trabzonspor'un gol ayakları sahada olacak
Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da, hafta içinde sakatlı problemi yaşayan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Sosa, Osmanlıspor maçında forma giyebilecekler. Bordo-mavili takımda, 22 golle en fazla gol atan oyuncu olan Burak Yılmaz ile 6 golle ikinci sırada yer alan Yusuf Yazıcı'nın Osmanlıspor maçında takımda yer alabilecekleri. Cezalı olan Okay ve sakatlığı bulunan Onazi'nin yokluğunda ise Sosa'nın oyanayacak duruma gelmesi teknik direktör Rıza Çalımbay'ı rahatlattı.
Yeni yönetimin ilk maçı
Trabzonspor'da 7-8 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, göreve gelen yeni yönetim Osmanlıspor maçıyla birlikte ilk resmi maçlarına çıkacaklar. Ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak ilk maçlarında galibiyet sevinci yaşamak isteyen bordo-mavili kulübün yeni yönetimi, teknik heyet ve futbolcularla hafta içinde bir araya gelerek maçını önemine vurgu yapmıştı. Ayrıca ödemeler konusunda yaşanan sıkıntıyı ise en kısa zamanda çözeceklerinin sözünü vermişti. Ayrıca bordo-mavili yönetim Ankara'da toplanarak görev dağılımını gerçekleştiricek.
Muhtemel 11'ler
OSMANLISPOR: Karcemarskas- Muhammed, Yalçın, Anıl, Tiago, Musa, Lumanza, Serdar, Regattin, Umar, Mehmet Battal
TRABZONSPOR: Onur- Kamil, Uğur, Hubocan, Novak, Kucka, Bero, Abdülkadir, Yusuf, Olcay, Bura
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 10:24
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Rıdvan Dilmen: "Korkunç bir algı var"
Toplam 2
Yorum
LEVO SİVAS TÜM FENER MAÇLARINDA NEDEN HAYATININ EN SAÇMA FUTBOLUNU OYNAYIP OLMAYACAK HATALARI YAPIP MAÇI HEP KAYBEDİYOR.BİRDE BUNU YORUMLASAN.
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Hedef 6'da 6
Toplam 1
Yorum
Rizeli Ahmet Başkan yenin demiş Rize kurtarsın ancak Trabzon sahada yoktu. Bursa maçı yaklaştı şimdi Rıza 6 da 6 diyor Bursa maçını merak ediyoruz.
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Aykut Kocaman, Soldado'yu neden oyundan çıkardı?
Toplam 2
Yorum
fbcan yanlışlıkla gol atıp yıldızlaşırsın diye korkmuştur. standart oynayacaksın soldado ayağını denk al.
Trabzonspor-Osmanlıspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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