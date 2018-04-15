Kaleci Okay Yokuşlu!
Bordo-mavili takımda Okay Yokuşlu cezası, Onazi ve Castillo da de sakatlığı nedeniyle yarınki Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek. Yarın oynamasa da Okay Yokuşlu'nun antrenmanlardaki hırsı görülmeye değer. Zaman zaman kaleye de geçen 24 yaşındaki ön liberonun burada gösterdiği performans da beğenildi ve alkışlandı.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
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