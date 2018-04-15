Kaleci Okay Yokuşlu! – Fotomaç – 15 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Kaleci !

    Kaleci Okay Yokuşlu!
    Bordo-mavili takımda cezası, Onazi ve Castillo da de sakatlığı nedeniyle yarınki maçında forma giyemeyecek. Yarın oynamasa da Okay Yokuşlu'nun antrenmanlardaki hırsı görülmeye değer. Zaman zaman kaleye de geçen 24 yaşındaki ön liberonun burada gösterdiği performans da beğenildi ve alkışlandı.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kaleci Okay Yokuşlu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN