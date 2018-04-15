Hiç kimseyi hedef almadım
Fırtına'nın stoperi Uğur Demirok, Kayseri maçı öncesi attığı 'Ya sabır' tweet'i ile ilgili konuştu. Uğur, "Orada hocamı hedef aldığım iddiaları doğru değil. Bu lafı art niyetli isimler başka yerlere çektiler. Hocama saygım sonsuz. Kimseyi hedef almadım" dedi.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
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