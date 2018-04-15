Hiç kimseyi hedef almadım – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Hiç kimseyi hedef almadım

    Hiç kimseyi hedef almadım
    Fırtına'nın stoperi Uğur Demirok, maçı öncesi attığı 'Ya sabır' tweet'i ile ilgili konuştu. Uğur, "Orada hocamı hedef aldığım iddiaları doğru değil. Bu lafı art niyetli isimler başka yerlere çektiler. Hocama saygım sonsuz. Kimseyi hedef almadım" dedi.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:46
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