Çalımbay’ın etkisi büyük – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Çalımbay’ın etkisi büyük

    Çalımbay’ın etkisi büyük
    ekibi, yönetiminde 20 lig maçında 10 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 36 puan elde etti. Çalımbay ile 1.8 puan ortalamasıyla maçlarını oynayan Fırtına, ligin 16. haftasında zirveye 5 puan yaklaşmasına karşın 2. yarıda çöktü.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:40
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