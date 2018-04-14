Durica, Osmanlı maçı için hazır – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    , Osmanlı maçı için hazır

    <a href="/index/durica?id=56a482bc-3b96-4740-b125-39768abdcd99" class="" rel="tag">Durica</a>, Osmanlı maçı için hazır

    Uzun süren sakatlığın ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan , 'ın forma vermesi halinde maçında görev alabilecek.

    Uzun süren sakatlığın ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan , 'ın forma vermesi halinde maçında görev alabilecek. Yapılan çalışmalarda oldukça hırslı görünün tecrübeli oyuncu formasına kavuşmayı iple çekiyor. , "Formamı gerçekten çok özledim. Sahaya çıkıp takımıma yardımcı olmak istiyorum" diye konuştu.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:50
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