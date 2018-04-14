Castillo oynamak istiyor – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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HEPSİ
    14 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    oynamak istiyor

    Castillo oynamak istiyor

    Fırtına'nın oyuncusu , idmanlardaki hırsı ile göz dolduruyor.

    Fırtına'nın oyuncusu , idmanlardaki hırsı ile göz dolduruyor. 'ın "Castillo gerçekten oynamak istiyor" diyerek performansından memnun olduğunu dile getirdiği Kolombiyalı oyuncunun, maçında ilk 11'de forma giyme ihtimali bulunuyor. Devre arasında takımdan ayrılmak isteyen, ardından ise uzun süreli bir sakatlık geçiren Castillo, yaklaşık 2 ay sonra sahalara dönmüştü. İdmanlarda hem goller atan hem de attıran 25 yaşındaki yıldızın sezon sonuna kadar kalitesini ispatlamak ve iyi bir takımdan transfer teklifi alma düşüncesinde olduğu öğrenildi.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:43
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