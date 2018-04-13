Rıza Çalımbay'ı eksikler düşündürüyor – Fotomaç – 13 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'ı eksikler düşündürüyor

    Rıza Çalımbay'ı eksikler düşündürüyor

    'in 29. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da cezalı ve sakat oyuncuların çokluğu Teknik Direktör 'ı düşündürüyor.

    'in 29. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da cezalı ve sakat oyuncuların çokluğu Teknik Direktör 'ı düşündürüyor.

    Spor Toto Süper Lig'de 16 Nisan Pazartesi günü deplasmanda, ligin 17. sırasında yer alan Osmanlıspor'a konuk olacak olan Trabzonspor'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. Avrupa kupalarına katılma umutlarını ilerleyen haftalara taşımak isteyen Karadeniz ekibinde göreve gelen yeni yönetim de ilk resmi maçına çıkacak. Zorlu müsabaka öncesinde ise cezalı ve sakat oyuncuların çokluğu Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ı düşündürüyor.

    SAĞLIK EKİBİ SEFERBER OLDU
    Sarı kart cezalısı olan Okay Yokuşlu, Osmanlıspor maçında oynamayacak. Kayserispor maçının ilk yarısında sağ arka adalesinde yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemeyen Onazi'nin Osmanlıspor maçında forma giyemeyeceği belirtildi. Dünkü çalışmaya katılmayan Sosa'nın ise tedavisine devam ediliyor. , Arjantinli oyuncuyu Osmanlıspor maçına yetiştirmek için seferber oldu. Takımdan ayrı olarak çalışan da Osmanlıspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Ayağına aldığı darbe sonucu antrenmanı tamamlayamayarak soyunma odasına giden Yusuf Yazıcı'nın ise tedavisi sürüyor.

    DURİCA DÖNÜYOR
    Öte yandan uzun süren sakatlığın ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Durica, Çalımbay'ın forma vermesi halinde Osmanlıspor maçında görev alabilecek. Yapılan çalışmalarda oldukça hırslı görünün tecrübeli oyuncu formasına kavuşmayı iple çekiyor.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Rıza Çalımbay'ı eksikler düşündürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN