Rıza Çalımbay'dan 'hücum' vurgusu – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    'dan 'hücum' vurgusu

    <a href="/index/riza-calimbay?id=a0630517-22de-483d-92a9-8fb0e122df45" class="" rel="tag">Rıza Çalımbay</a>'dan 'hücum' vurgusu

    'in 29'uncu haftasında pazartesi günü deplasmanda ile karşılaşacak olan 'da , futbolcularına sık sık uyarılarda bulunuyor.

    , 17'nci sırada yer alan rakiplerinin ligde kalma mücadelesi vermesi nedeniyle her fırsatta futbolcularına bu maçın kolay olmayacağını anlatıyor. Avrupa kupalarına katılma noktasında kalan 6 maçı da en iyi şekilde bitirmeleri gerektiğine dikkat çeken Çalımbay, mücadele etmeden hiçbir maçın kazanılamayacağını söyledi.

    "TEK BAŞINA İLERİDE HİÇBİR ŞEY YAPAMAYIZ"
    Antrenmanlarda bütün futbolcularına hareketli olmaları uyarısında bulunan deneyimli teknik adam, "Her zaman hareketli olacağız. Rakibe alanı daraltın. Savunma oyuncularının da çizginin ilerisine çıkması lazım. Defans beklerse olmaz. Onların da hücuma destek vermesi gerekir. İleride tek başına hiçbir şey yapamayız. Kanatları da iyi kullanmalıyız" uyarılarında bulundu.

    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:27
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