Rıza Çalımbay'dan 'hücum' vurgusu
Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında pazartesi günü deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, futbolcularına sık sık uyarılarda bulunuyor.
Teknik direktör Rıza Çalımbay, 17'nci sırada yer alan rakiplerinin ligde kalma mücadelesi vermesi nedeniyle her fırsatta futbolcularına bu maçın kolay olmayacağını anlatıyor. Avrupa kupalarına katılma noktasında kalan 6 maçı da en iyi şekilde bitirmeleri gerektiğine dikkat çeken Çalımbay, mücadele etmeden hiçbir maçın kazanılamayacağını söyledi.
"TEK BAŞINA İLERİDE HİÇBİR ŞEY YAPAMAYIZ"
Antrenmanlarda bütün futbolcularına hareketli olmaları uyarısında bulunan deneyimli teknik adam, "Her zaman hareketli olacağız. Rakibe alanı daraltın. Savunma oyuncularının da çizginin ilerisine çıkması lazım. Defans beklerse olmaz. Onların da hücuma destek vermesi gerekir. İleride tek başına hiçbir şey yapamayız. Kanatları da iyi kullanmalıyız" uyarılarında bulundu.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:27
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Ya tamam ya devam maçı: Galatasaray - Başakşehir
Toplam 2
Yorum
birine dewam diğerine tamam ÜMİT BJKye ümit verdi. FB UMUTla umutlandı. Cüneyt GSyi kazandırmayınca maç alamadı. demekki bu hafta 3ü de kazanacak.
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Ya tamam ya devam maçı: Galatasaray - Başakşehir
Toplam 2
Yorum
ligin kader maçı mukadder hakemlerle EPRİYANU VE EMRE hem fb hem bjk maçında cezalı. ümit ve umuta maç var kazandıramayan cüneyte maç yok.
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İtalyanlar yazdı: Mandzukic geliyor
Toplam 3
Yorum
beşiktaş aboubakar
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