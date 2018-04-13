Onur Kıvrak: "Artık yeni dönem" – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    : "Artık yeni dönem"

    Onur Kıvrak: "Artık yeni dönem"

    Kaptan Onur, başkanlığa seçilen ile birlikte yeni bir dönemin başladığını söyledi.

    Kaptan Onur, başkanlığa seçilen ile birlikte yeni bir dönemin başladığını söyledi. Tecrübeli eldiven, "Bize düşen tüm maçlarımızı kazanmak ve Avrupa kupalarına katılmak. Yeni yönetimimiz de sorunları çözecektir. Herkes fedakarlık yapmalı" ifadesini kullandı.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:22
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