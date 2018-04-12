Fırtına’da moraller süper
Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililerde neşeler yerinde. İdmanda sakatlanan Yusuf önce korkuttu sonra sevindirdi
Spor Toto Süper Lig'de pazartesi günü deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü. Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana izinli olan Okay dışında sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Onazi ve Batuhan katılmadı. Çift kale maçta Sami Can ile girdiği ikili mücadelede sol ayağına darbe alan Yusuf Yazıcı, soyunma odasına gönderildi. Çalışmayı tamamlayamayan genç 10 numaranın sakatlığının ciddi olmadığı belirtildi.
BİRBİRLERİYLE ŞAKALAŞTILAR
Futbolcular koşunun ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Oyuncuların neşeli olmaları gözden kaçmadı. Birbirleriyle şakalaştıkları gözlenen oyuncuların moralli oluşu teknik heyeti de sevindirdi, kahkaha sesleri ortalığı çınlattı.
BİRBİRLERİYLE ŞAKALAŞTILAR
Futbolcular koşunun ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Oyuncuların neşeli olmaları gözden kaçmadı. Birbirleriyle şakalaştıkları gözlenen oyuncuların moralli oluşu teknik heyeti de sevindirdi, kahkaha sesleri ortalığı çınlattı.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
Yorum
galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
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Yorum
Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
Fırtına’da moraller süper haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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