Fırtına’da moraller süper – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    Fırtına’da moraller süper

    Fırtına’da moraller süper

    maçı hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililerde neşeler yerinde. İdmanda sakatlanan Yusuf önce korkuttu sonra sevindirdi

    'de pazartesi günü deplasmanda ile karşılaşacak hazırlıklarını sürdürdü. yönetiminde yapılan antrenmana izinli olan Okay dışında sakatlıkları bulunan , Onazi ve Batuhan katılmadı. Çift kale maçta Sami Can ile girdiği ikili mücadelede sol ayağına darbe alan Yusuf Yazıcı, soyunma odasına gönderildi. Çalışmayı tamamlayamayan genç 10 numaranın sakatlığının ciddi olmadığı belirtildi.

    BİRBİRLERİYLE ŞAKALAŞTILAR
    Futbolcular koşunun ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Oyuncuların neşeli olmaları gözden kaçmadı. Birbirleriyle şakalaştıkları gözlenen oyuncuların moralli oluşu teknik heyeti de sevindirdi, kahkaha sesleri ortalığı çınlattı.
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:48
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