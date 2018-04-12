Burak Yılmaz Osmanlıspor'a yetiştirilmeye çalışılıyor
Bordo-mavililerde sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olarak salonda çalışan Burak Yılmaz, Osmanlıspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.
Bordo-mavililerde sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olarak salonda çalışan Burak Yılmaz, Osmanlıspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Burak'ın karın kaslarında ağrı olduğu ancak Osmanlı sınavına yetiştirilmesi için yoğun tedavi programı uygulandığı öğrenildi.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
Yorum
galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
Yorum
Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
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