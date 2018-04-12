Burak Yılmaz Osmanlıspor'a yetiştirilmeye çalışılıyor – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    'a yetiştirilmeye çalışılıyor

    <a href="/index/burak-yilmaz?id=d2994c04-c41c-4742-ab0e-75ac0f06fbd1" class="" rel="tag">Burak Yılmaz</a> <a href="/index/osmanlispor?id=8dc6dfbd-d746-4986-9066-3c2832841702" class="" rel="tag">Osmanlıspor</a>'a yetiştirilmeye çalışılıyor

    Bordo-mavililerde sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olarak salonda çalışan , maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

    Bordo-mavililerde sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olarak salonda çalışan , maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Burak'ın karın kaslarında ağrı olduğu ancak Osmanlı sınavına yetiştirilmesi için yoğun tedavi programı uygulandığı öğrenildi.
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:52
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