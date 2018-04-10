Yerli ve milli! 18 puana katkı! – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    Yerli ve milli! 18 puana katkı!

    Yerli ve milli! 18 puana katkı!

    Fırtına 'yı yerli futbolcular taşıyor... Trabzonspor'un attığı 50 golün 36'sı yerlilerden gelirken, 22 gol kaydeden Burak en skorer isim.

    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:12
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