Trabzonspor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    , maçı hazırlıklarına başladı

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>, <a href="/index/osmanlispor?id=8dc6dfbd-d746-4986-9066-3c2832841702" class="" rel="tag">Osmanlıspor</a> maçı hazırlıklarına başladı

    , 'de 16 Nisan Pazartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

    , 'de 16 Nisan Pazartesi günü deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

    Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, 'nde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Jan Durica, Ogenyi Onazi, Hasan Batuhan Artarslan katılmadı. Ayrıca Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz ve Uğur Demirok da izinli olduğu için antrenmanda yer almadı.

    Tedavisi tamamlanan Esteban Alvarado, takımdan ayrı koştu.

    Bordo-mavili futbolcular antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada maç yaptı.

    Kulüp yönetim kurulu üyesi Hayrettin Hacısalihoğlu da antrenmanı kısa süre izledi.

    , yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 19:16
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