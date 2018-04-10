Hayrettin Hacısalihoğlu'ndan Şenol Güneş açıklaması!

Gazete Habertürk'ün haberine göre; daha önce tecrübeli teknik adamla birçok kez birlikte çalışan yakınlığı ile bilinen Hayrettin Hacısalihoğlu , " Şenol Hoca benim çok sevdiğim, değerli arkadaşım ve çok başarılı bir spor adamı. Trabzonspor için tartışmasız en önemli değerlerinden biri ancak benim samimi olduğum gibi yüzlerce insanın onunla ilgili sevgisi ve samimiyeti var. Şu anda bu durumda olan birinin buna cevap vermesi olmaz. Şenol Hoca başka kulüpte, ama tabii gün doğmadan neler doğar. Öyle bir ortam olursa bilmiyorum ama bizim kulüpte de şu an görevde bir hoca var. Bizim yapmamız gereken ona yardımcı olmak. Kulübü de daha iyi taraftarın mutlu olduğu hale getirmek. Dostluk, arkadaşlık, ilgi onlar ayrı şeyler. Şenol Hoca'nın hem Trabzonspor'daki hem bendeki yeri de çok ayrı" diye konuştu.

'ÇALIŞAN PERSONEL KORKMASIN'

Sorunları sırasıyla çözmeye çalışacaklarını belirten Hacısalihoğlu, "Arkadaşlarla birlikte konuşacağız. Problemleri belirleyeceğiz. Şu anda 3 ana problem var. Bunlar ekonomik, sportif ve sosyal konular. Bunlardaki çözümler de sorunlar da ortaya birlikte nasıl yapar hangisinden başlarız ona karar vereceğiz. Personelle ilgili konuya gelirsek, gerek kendi gerek kulüple ilgili benle arası iyi ya da kötü diye kimseyi işten çıkarmadım. Benim fikrimi belirleyen şey, o personelin kulübe faydalı olup olmadığıdır. Orada çalışan herhangi bir arkadaşımız, hepsi kardeşimizdir, hepsi ekmek parası kazanıyor. Şayet bu konuda kaygısı yoksa sıkıntı etmesin" dedi.



''YÖNETİCİ OLMAK İSTEMEDİM AMA...''

Yıllardır yöneticilik yaptığını da hatırlatan Hacısalihoğlu, "Epeyce sene yöneticilik yaptım, yaşımız da ilerledi. Yeniden bu işlere soyunmayı pek arzu etmedim. Gençlerden kurulu, daha aktif üyelerin sahip çıkmasını istedik ama maalesef bunu sağlayamadık. Birkaç gün önce kulübümüzün kurucularından Nizamettin Algan'ı yolda gördüm. Soğuk havada pardesüsünü çekmiş yürüyordu. Nereye gidiyorsun dediğimde 'Divana gideceğim. Kimse sahip çıkmadı bakalım ne yapacağız' dedi. Onun 85 yaşında olmasına rağmen bu heyecanı duyması üzerine 'Bizim yaptığımız iş değil' diyerek yönetime girmeye karar verdim. Daha önceden de katılmış yola çıkmış arkadaşlar vardı sağ olsunlar böyle bir oluşum oldu. Hayırlısı olsun" dedi.