Hayrettin Hacısalihoğlu'ndan Şenol Güneş açıklaması!
Trabzonspor'da yeni başkan Ahmet Ağaoğlu’nun yönetiminde olan, en önemli isimlerin başında gelen ve asbaşkanlık görevini yürütecek olan Hayrettin Hacısalihoğlu, şu anda Beşiktaş’ın başında olan Şenol Güneş ile ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı
'ÇALIŞAN PERSONEL KORKMASIN'
Sorunları sırasıyla çözmeye çalışacaklarını belirten Hacısalihoğlu, "Arkadaşlarla birlikte konuşacağız. Problemleri belirleyeceğiz. Şu anda 3 ana problem var. Bunlar ekonomik, sportif ve sosyal konular. Bunlardaki çözümler de sorunlar da ortaya birlikte nasıl yapar hangisinden başlarız ona karar vereceğiz. Personelle ilgili konuya gelirsek, gerek kendi gerek kulüple ilgili benle arası iyi ya da kötü diye kimseyi işten çıkarmadım. Benim fikrimi belirleyen şey, o personelin kulübe faydalı olup olmadığıdır. Orada çalışan herhangi bir arkadaşımız, hepsi kardeşimizdir, hepsi ekmek parası kazanıyor. Şayet bu konuda kaygısı yoksa sıkıntı etmesin" dedi.
''YÖNETİCİ OLMAK İSTEMEDİM AMA...''
Yıllardır yöneticilik yaptığını da hatırlatan Hacısalihoğlu, "Epeyce sene yöneticilik yaptım, yaşımız da ilerledi. Yeniden bu işlere soyunmayı pek arzu etmedim. Gençlerden kurulu, daha aktif üyelerin sahip çıkmasını istedik ama maalesef bunu sağlayamadık. Birkaç gün önce kulübümüzün kurucularından Nizamettin Algan'ı yolda gördüm. Soğuk havada pardesüsünü çekmiş yürüyordu. Nereye gidiyorsun dediğimde 'Divana gideceğim. Kimse sahip çıkmadı bakalım ne yapacağız' dedi. Onun 85 yaşında olmasına rağmen bu heyecanı duyması üzerine 'Bizim yaptığımız iş değil' diyerek yönetime girmeye karar verdim. Daha önceden de katılmış yola çıkmış arkadaşlar vardı sağ olsunlar böyle bir oluşum oldu. Hayırlısı olsun" dedi.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 11:28
-
Süper yedek Valbuena! Kenardan 7 puan
Toplam 3
Yorum
Ümit Başladığı maçlarda ne olmuş? Demek sonradan girmeli.
-
Galatasaray taraftarından Arda Turan tezahüratı!
Toplam 3
Yorum
BAKIN YETER. ŞAŞ BU TAKIN NEDEN SANA BENZEMİYOR BU GS GENÇLER MAÇINDA AFYON MU YUTTU. BU TAKIMIN ŞAMPİYON OLMAK DİYE BİR İSTEĞİ VAR MI. BUNU ANLAMAK İÇİN İKİ TAKIMIN OYUNCULARININ TERİNE
-
Galatasaray taraftarından Arda Turan tezahüratı!
Toplam 3
Yorum
NE OLDU BU RODRİGES E. HABABAM GS GS TAKIMI İÇİNDE GS İÇİN CANINA DİŞİNİ TAKACAK KAREKTERLER NE YAZIK Kİ YOK. BU GS YIN ŞAMPİYON OLMAK GİBİ DÜŞÜNCESİ VEDE HAVASI DA YOK.
Hayrettin Hacısalihoğlu'ndan Şenol Güneş açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.