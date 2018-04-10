Avrupa’ya gideceğiz – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    ’ya gideceğiz

    Avrupa’ya gideceğiz

    karşılaşmasında Burak'a topuk pası ile müthiş bir asist yapan , kupalarına katılacaklarını dile getirdi.

    karşılaşmasında Burak'a topuk pası ile müthiş bir asist yapan , kupalarına katılacaklarını dile getirdi. Önemli bir avantaj yakaladıklarını belirten 30 yaşındaki sol kanat, "Avrupa'ya gideceğiz. En azından bu sezon bunu taraftara hediye etmemiz gerekiyor" dedi.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:33
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