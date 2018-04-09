Eski Trabzonspor antrenörü Halilhodzic 2018 Dünya Kupası'na 2 ay kala kovuldu!

Dünya Kupası elemelerinde grubunu 1.'likle tamamlayarak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Japonya'da, son oynanan hazırlık maçlarındaki kötü futbol Boşnak hocanın sonunu getirdi.

Hocanın oyuncularına yönelik sert üslubu ve otoriter tavrı sık sık Japon basını tarafından eleştiriliyordu. Bu eleştirilere yönelik olarak Halilhodzic "Bana saldıranlara söylüyorum. Şansınıza küsün. Çünkü takımın başındayım ve sonuna kadar gideceğim." demişti.

Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima, Halilhodzic ile iletişim problemi yaşadıkları ve Bosna Hersekli çalıştırıcının oyuncularla arasındaki güveni kaybettiği için yolları ayırma kararı alındığını bildirdi. Japonya Milli Futbol Takımı'nda Halilhodzic'ten boşalan teknik direktörlük görevine Nishino getirildi.

Japonya, Dünya Kupası'nda Polonya, Kolombiya ve Senegal ile H Grubu'nda yer alıyor.

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