Eski Trabzonspor antrenörü Halilhodzic 2018 Dünya Kupası'na 2 ay kala kovuldu! – Fotomaç – 09 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Eski antrenörü Halilhodzic 2018 'na 2 ay kala kovuldu!

    Eski Trabzonspor antrenörü Halilhodzic 2018 Dünya Kupası'na 2 ay kala kovuldu!

    3 yıldır Milli takımını çalıştıran ve takımını 'na götüren Bosnalı hocanın işine son verildi.

    elemelerinde grubunu 1.'likle tamamlayarak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan 'da, son oynanan hazırlık maçlarındaki kötü futbol Boşnak hocanın sonunu getirdi.

    Hocanın oyuncularına yönelik sert üslubu ve otoriter tavrı sık sık Japon basını tarafından eleştiriliyordu. Bu eleştirilere yönelik olarak Halilhodzic "Bana saldıranlara söylüyorum. Şansınıza küsün. Çünkü takımın başındayım ve sonuna kadar gideceğim." demişti.

    Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima, Halilhodzic ile iletişim problemi yaşadıkları ve Bosna Hersekli çalıştırıcının oyuncularla arasındaki güveni kaybettiği için yolları ayırma kararı alındığını bildirdi. Japonya Milli Futbol Takımı'nda Halilhodzic'ten boşalan teknik direktörlük görevine Nishino getirildi.

    Japonya, Dünya Kupası'nda Polonya, Kolombiya ve Senegal ile H Grubu'nda yer alıyor.

    Fotomac.com.tr / dış haberler / özel

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eski Trabzonspor antrenörü Halilhodzic 2018 Dünya Kupası'na 2 ay kala kovuldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN