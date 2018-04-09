Eski Trabzonspor antrenörü Halilhodzic 2018 Dünya Kupası'na 2 ay kala kovuldu!
3 yıldır Japonya Milli takımını çalıştıran ve takımını Dünya Kupası'na götüren Bosnalı hocanın işine son verildi.
Dünya Kupası elemelerinde grubunu 1.'likle tamamlayarak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Japonya'da, son oynanan hazırlık maçlarındaki kötü futbol Boşnak hocanın sonunu getirdi.
Hocanın oyuncularına yönelik sert üslubu ve otoriter tavrı sık sık Japon basını tarafından eleştiriliyordu. Bu eleştirilere yönelik olarak Halilhodzic "Bana saldıranlara söylüyorum. Şansınıza küsün. Çünkü takımın başındayım ve sonuna kadar gideceğim." demişti.
Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima, Halilhodzic ile iletişim problemi yaşadıkları ve Bosna Hersekli çalıştırıcının oyuncularla arasındaki güveni kaybettiği için yolları ayırma kararı alındığını bildirdi. Japonya Milli Futbol Takımı'nda Halilhodzic'ten boşalan teknik direktörlük görevine Nishino getirildi.
Japonya, Dünya Kupası'nda Polonya, Kolombiya ve Senegal ile H Grubu'nda yer alıyor.
Fotomac.com.tr / dış haberler / özel
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:32
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Beşiktaş, Talisca'nın maaşına zam yapmaya hazırlanıyor
Toplam 3
Yorum
aslan taliscaya zam yaparsan diğer oyuncular yavaş oynar. bjk takım oyunu. bi taliscaya bel bağlamamalı.başka oyuncumu yok sanki.fos yönetim
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Beşiktaş'ta Tosic, Negredo'yu yakaladı
Toplam 1
Yorum
Nirvana Negredo bir gol de Fb ye attı . Nizami golünü hakem iptal etti . Unutulmasın . Şimdi Bjk nin 3 puan fazlası , Fb nin 3 puan eksiği olacaktı
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Beşiktaş'tan 7 kişilik genç transfer listesi
Toplam 2
Yorum
vaneri Beşiktaşta Lens,Mitroviç transferleri hariç diğerleri çok başarılı işlerdi. Komiteyi tebrik ediyoruz.Gençlere yatırım iyidir.
Eski Trabzonspor antrenörü Halilhodzic 2018 Dünya Kupası'na 2 ay kala kovuldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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