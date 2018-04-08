Abdülkadir için Türk Messi benzetmesi – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    Abdülkadir için benzetmesi

    Abdülkadir için <a href="/index/turk-messi?id=c98f8c3a-3e05-4682-900d-046b75deb5a5" class="" rel="tag">Türk Messi</a> benzetmesi

    Geçen hafta G.Saray'a 2-1 yenilen Trabzonspor, dün Kayseri karşısında şov yaptı: 4-0. Maç öncesi 42 puanla 5'inci sırada yer alan Trabzonspor, 41 puanlı Kayserispor'u yenerek Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli avantaj sağladı.

    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:20
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