Trabzonspor umudunu sürdürmek istiyor
Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Kayserispor'u konuk edecek olan Trabzonspor, sahadan 3 puanla ayrılarak Avrupa kupalarına katılma umudunu sürdürmek istiyor.
TRABZONSPOR İLE KAYSERİSPOR 42. RANDEVUDA
Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor 42 kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 41 maçta bordo-mavililerin 25, sarı-kırmızılı takımın ise 7 galibiyeti bulunuyor. 10 karşılaşmada ise taraflar bir birlerine üstünlük kuramadı. Trabzonspor attığı 70 gole karşılık ise kalesinde 42 gol gördü.
MUHTEMEL İLK 11
Trabzonspor'da yarın oynanacak olan maçta sakatlıkları bulunan Esteban ve Durica ile sarı-kart cezalısı olan Sosa da forma giyemeyecek. Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya Onur, Pereira, Uğur, Hubocan, Novak, Okay, Kocka, Olcay, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür ve Burak Yılmaz şeklinde çıkması bekleniyor.
Trabzonspor kongresi yarın başlıyor
Bordo-mavili kulübün kongresi yarın başlıyor. Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek ve saat 10.00'da başlayacak olan genel kurul iki gün sürecek. Kongrenin ilk gününde yönetim kurulunun idari ve mali raporları okunduktan sonra ibrası oylanacak. İkinci gün ise başkan adaylarının konuşmasının ardından başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar sürecek. 7 bin 578 üyenin oy verme hakkının bulunduğu genel kurulda Ahmet Ağaoğlu ile Metin Kaya, bordo-mavili kulübün 17. başkanı olmak için yarışacak.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:32
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Şenol Güneş Trabzonsporlu yıldızın peşinde
Toplam 11
Yorum
BesiktASK 2 sene önceki forvet hattimiz abubakar ve Cenk ne kadar lüks icindeymisiz simdi ise negredo ve Love seneye bunun caresine bakmaliyiz
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Demba Ba'yı istiyorum
Toplam 18
Yorum
Adalet Kalkınma Muhallebi çocugu fiko yine maç öncesi manipule etmeye başlamış ortalığı anlaşılan kayseriden kibarca 3 puan istiyo..
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Fenerbahçe'den büyük transfer bombası: Yaya Toure geliyor!
Toplam 14
Yorum
zafer trezeguet fb ye yakışır hem ligimizi tanıyor hem goller ve asistleri süper. genç ve çalışkan kesinlikle alınmalı
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