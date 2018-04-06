Trabzonspor umudunu sürdürmek istiyor – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    umudunu sürdürmek istiyor

    Trabzonspor umudunu sürdürmek istiyor

    'de bu hafta 'u konuk edecek olan , sahadan 3 puanla ayrılarak Avrupa kupalarına katılma umudunu sürdürmek istiyor.

    'de geçtiğimiz hafta 'a 2-1 mağlup olarak 'nin 9 puan gerisine düşün Tabzpmnspor, sahasında karşılaşacağı 'u mağlup ederek, Avrupa kupalarına katılma umutlarını sürdürmek istiyor. 42 puanla 5'nci sırada yer alan bordo-mavililer, 41 puanlı Kayserispor geride bırakarak üst basamaklara doğru tırmanmayı hedefliyor.

    TRABZONSPOR İLE KAYSERİSPOR 42. RANDEVUDA
    Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor ile 42 kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 41 maçta bordo-mavililerin 25, sarı-kırmızılı takımın ise 7 galibiyeti bulunuyor. 10 karşılaşmada ise taraflar bir birlerine üstünlük kuramadı. Trabzonspor attığı 70 gole karşılık ise kalesinde 42 gol gördü.

    MUHTEMEL İLK 11
    Trabzonspor'da yarın oynanacak olan maçta sakatlıkları bulunan Esteban ve Durica ile sarı-kart cezalısı olan Sosa da forma giyemeyecek. Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya Onur, Pereira, Uğur, Hubocan, Novak, Okay, Kocka, Olcay, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür ve şeklinde çıkması bekleniyor.

    Trabzonspor kongresi yarın başlıyor
    Bordo-mavili kulübün kongresi yarın başlıyor. Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek ve saat 10.00'da başlayacak olan genel kurul iki gün sürecek. Kongrenin ilk gününde yönetim kurulunun idari ve mali raporları okunduktan sonra ibrası oylanacak. İkinci gün ise başkan adaylarının konuşmasının ardından başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar sürecek. 7 bin 578 üyenin oy verme hakkının bulunduğu genel kurulda Ahmet Ağaoğlu ile Metin Kaya, bordo-mavili kulübün 17. başkanı olmak için yarışacak.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:32
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