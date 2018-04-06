"Karar ver FIFA’ – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    "Karar ver

    "Karar ver FIFA’

    F.Bahçe'nin 2010-2011 sezonunda şike yaptığını iddia eden bir grup taraftarı, 'nin Zürih kentinde bulunan Genel Merkezi önünde FIFA'nın "şike sürecine müdahil olmama" yönündeki kararını etmek için çadır kurdu.

    F.Bahçe'nin 2010-2011 sezonunda şike yaptığını iddia eden bir grup taraftarı, 'nin Zürih kentinde bulunan Genel Merkezi önünde FIFA'nın "şike sürecine müdahil olmama" yönündeki kararını etmek için çadır kurdu. Trabzonsporlu göstericilerden İbrahim Ertürk, "Bu yaptığımız eylemle, FIFA'ya 'Bu konuda ya karar vereceksin, ya karar vereceksin' durumunu hatırlatmak istiyoruz. Açlık grevi de yapacağız" dedi.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:32
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